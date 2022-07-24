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الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بجدري القردة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-24T14:02:03+0000
الإمارات تسجل 3 إصابات جديدة بجدري القردة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، يوم الأحد، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بجدري القردة.

وقالت الوزارة في بيان انها رصدت الإصابات الجديدة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بأن الجهات الصحية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضاً عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.

وفي ايار/ مايو الماضي، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات تسجيل أول إصابة بجدري القردة، موضحة أن "الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة، زائرة للدولة من غرب إفريقيا".

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