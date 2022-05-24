الإمارات تسجل أول إصابة بمرض جدري القردة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب إفريقيا، والجهات الصحية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.

وأوضحت أن السلطات تتبع آلية رصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان وقاية المجتمع من الأمراض السارية وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة.

وناشدت الوزارة المواطنين بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة في هذا الصدد.