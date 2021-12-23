الإمارات تسجل قفزة بإصابات فيروس كورونا

شفق نيوز/ سجلت الإمارات، يوم الخميس، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا، منذ شهر أغسطس.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام": "تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 365,269 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي".

وأضافت، أن ذلك ساهم في الكشف عن 1,002 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 746,557 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في البلاد 2,154 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 339 حالة جديدة لمصابين كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 739,616 حالة.