الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو للمشاركة بإدارة مدنية لغزة

شفق نيوز/ استنكرت الإمارات يوم السبت، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية، عبدالله بن زايد آل نهيان، في بيان إن "الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو" للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة "القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وتحدث نتنياهو في مقابلة مع برنامج "دكتور فيل برايم تايم" سيتعين "أن تكون هناك حكومة مدنية ما في غزة ربما بمساعدة من الإمارات وغيرها ممن ينشدون الاستقرار".

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة"، رافضا الانجرار "خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في غزة".

وتؤكد الإمارات بحسب تصريحات الوزير على أنه "عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية"، فإن الإمارات "ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة".

والخميس، انتهت جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة، دون اتفاق يفضي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة "رويترز"، إن إسرائيل قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة في غزة تحفظاتها على مقترح حماس، وإنها تعد هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة "انتهت".