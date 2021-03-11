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الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-11T20:23:43+0000
الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي للاستثمار في إسرائيل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وجاء الإعلان، بعد مكالمة هاتفية بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفق الوكالة، جرى خلال المكالمة الهاتفية، بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.

وسيتضمن الصندوق الإماراتي، التركيز على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها الطاقة والتصنيع والرعاية الصحية والمياه والفضاء والتكنولوجيا الزراعية.

وأجل نتنياهو زيارته التاريخية التي كانت مقررة إلى الإمارات الخميس بسبب "صعوبات في تنسيق رحلته عبر المجال الجوي الأردني" على ما أعلن مكتبه.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي إن زيارته إلى الإمارات "لم تتم بسبب سوء تفاهم مع الأردن".

وأضاف: "يمكنني السفر عبر الأجواء الأردنية وستتم الرحلة (إلى الإمارات) قريبا".

وأكد مكتب نتنياهو في وقت لاحق أن الأردن عاد وسمح لطائرة رئيس الوزراء بالتحليق فوق أجوائه.

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