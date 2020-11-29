الإمارات تدين اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده

شفق نيوز/ أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الجمعة الماضي، أثناء هجوم استهدف مركبته في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته الوكالة الرسمية "وام"، إن "الإمارات تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".

وأكدت أن "ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية، يدفعنا جميعاً للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد، مما يهدد استقرار المنطقة برمتها".