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الإمارات تحصل على أجهزة إسرائيلية تنتج الماء من الهواء

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-10T08:38:59+0000
الإمارات تحصل على أجهزة إسرائيلية تنتج الماء من الهواء

شفق نيوز/ أفادت صفحة "إسرائيل بالعربية" يوم الثلاثاء بأن الإمارات حصلت من إسرائيل على أجهزة تقنية تنتج الماء من الهواء، كاشفة عن أن "تل أبيب" تسعى إلى تسويق هذه الأجهزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الصفحة التابعة للخارجية الإسرائيلية في تغريدة من على منصات التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه "قبل حلول عام على توقيع اتفاقيات السلام الإبراهيمي نرى ثماره على الأرض. اجهزة غاية التقنية تنتج الماء من الهواء مطورة في اسرائيل وتنتشر في مختلف انحاء دولة الإمارات".

وأضافت الصفحة أن "الإمارات اقتنت 700 جهاز من تلك الأجهزة"، منوهة إلى أن "النية متجهة لانتاج هذه التجهيزات وتسويقها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

وإتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي وتُطلق عليه إسرائيل اسم اتفاق إبراهيم (بالعبرية: הסכם אברהם)، هو اتفاقٌ أُعلن بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس (آب) 2020، وبتوقيعه أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل.

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