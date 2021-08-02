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الإمارات تبدأ تطعيم لقاح كورونا للأطفال من سن الثالثة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-02T11:44:21+0000
الإمارات تبدأ تطعيم لقاح كورونا للأطفال من سن الثالثة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ إتاحة لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لكورونا لتطعيم الأطفال من سن 3 سنوات إلى 17 سنة.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي بعد تجارب وتقييمات موسعة دون أن تذكر أي تفاصيل.

وكانت السلطات أفادت في حزيران الفائت، بأن التجربة في هذا السياق ستراقب الاستجابة المناعية عند 900 طفل.

وتطعم الإمارات بالفعل الأطفال من سنة 12 إلى 15 سنة بلقاح فايزر/بيونتيك، وقد حققت الإمارات واحدا من أعلى معدلات التطعيم في العالم.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية أمس الأحد، أن 78.95 % من بين سكان الإمارات البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة حصلوا على جرعة واحدة وإنه تم تطعيم 70.57 % بالكامل.

وسجلت الإمارات 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 682377 حالة و1951 وفاة.

وقادت الإمارات تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية وبدأت تصنيعه من خلال مشروع مشترك بين سينوفارم ومجموعة 42 التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

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