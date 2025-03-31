الإمارات.. الإعدام بحق 3 متهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي كوغن

شفق نيوز/ أصدرت محكمة إماراتية، يوم الاثنين، أحكاماً بالإعدام بحق 3 متهمين من الجنسية الأوزبكية أدينوا باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فيما قضت بالسجن المؤبد للمتهم الرابع.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن محكمة في أبوظبي "قضت بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة".

وأحيل الرباعي إلى محاكمة عاجلة في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب تحقيقات أثبتت "ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله".

وذكرت "وام"، أن "الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة تضمنت اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة، وشهادة الشهود".

وأشارت الوكالة، إلى أن الأحكام بالإعدام في الإمارات يمكن الطعن عليها، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا، لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، في نوفمبر/تشرين الثاني، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الثلاثة المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ويحمل المتهمين الجنسية الأوزبكية، وهم أولمبي توهيروفيتش (28 عاماً)، ومحمود جون عبد الرحيم (28 عاماً)، وعزيز بيك كاملوفيتش (33 عاماً)، دون ذكر هوية المتهم الرابع.