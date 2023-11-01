الألعاب الإلكترونية تدخل في حرب غزة، فما حقيقة "فيديو لاستهداف دبّابات إسرائيليّة"؟

شفق نيوز/ أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها استهدفت الأربعاء آليات وجنود، فيما يواصل الجيش الإسرائيليّ عملياته البريّة في قطاع غزة رداً على الهجوم الذي شنّته الحركة على الدولة العبريّة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

في هذا السياق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يزعم ناشروه أنّه لتدمير دبّابات إسرائيليّة. إلا أنّ هذا الفيديو، وعلى غرار كثير من المقاطع التي انتشرت خلال الأيام الماضية، ليس لمشاهد حقيقيّة بل يعود للعبة إلكترونيّة عسكريّة.

يظهر الفيديو ما يبدو أنّه استهدافٌ لرتلٍ من الدبابات، وجاء في التعليقات المرافقة أنّ المشاهد تعود لاستهداف دبّابات إسرائيليّة متوجّهة نحو غزّة وتدميرها.

حظي الفيديو بمئات آلاف المشاهدات من صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي مع توسيع إسرائيل نطاق عملياتها البرّية في قطاع غزة حيث قتل في القصف الإسرائيلي المدمّر المتواصل منذ 26 يوماً، 8796 شخصاً معظمهم مدنيون بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة، وفق أحدث حصيلة نشرتها الأربعاء وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقتل في الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص منذ شنّ حماس هجومها، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وبثّ الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو عن عملياته داخل القطاع يظهر فيها جنود يتقدمون وسط دمار كامل وركام أبنية دمرها القصف المكثف على القطاع منذ 25 يوماً.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن الجيش الإسرائيلي "يتقدّم في بعض المحاور والمناطق الزراعية"، و"يدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له".

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها "خاضت اشتباكات مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة"، مشيرة الى استهداف آليات وجنود. فيديو من لعبة إلكترونيّة إلا أنّ المشاهد المتداولة ليست حقيقيّة ولا علاقة لها بالمواجهات العسكريّة في غزّة. فمجرّد النظر إلى ألوان الفيديو وأبعاده والإضاءة فيه يثير الشكّ في أن يكون مقتطعاً من لعبة إلكترونيّة خصوصاً أنّ مقاطع عدّة مشابهة من لعبة أرما 3 الإلكترونيّة العسكريّة انتشرت في الأيام الماضية على أنّها حقيقيّة.

إثر ذلك، أرشد التفتيش باستخدام كلمات مفتاح مثل "Israeli Tanks ARMA3" في موقع يوتيوب إلى عشرات من المقاطع التي تتضمّن دبابات إسرائيليّة.

وبعد مشاهدة تلك الشبيهة بالفيديو المتداول، وقع صحافيّو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس على المشهد نفسه.

ونشر الفيديو الكامل في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2023 مرفقاً بتعليقٍ يشير مباشرة إلى أنّه من لعبة أرما 3. وقد نشر الحساب الرسميّ للعبة في موقع "أكس" بياناً يحذّر فيه من استخدام مشاهد منها في إطارٍ مضلّل خصوصاً في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس إضافة إلى مجموعة نصائح لتمييز هذا النوع من المشاهد.

المصدر: فرانس برس