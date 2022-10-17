سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الآلاف يخرجون إلى شوارع باريس للاحتجاج على ارتفاع الأسعار

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-17T05:02:31+0000
الآلاف يخرجون إلى شوارع باريس للاحتجاج على ارتفاع الأسعار

شفق نيوز/ نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع باريس، احتجاجا على ارتفاع الأسعار حيث أدت أسابيع من الإضرابات لرفع الأجور في مصافي النفط إلى مطالب بإضراب عام.

وسار زعيم حزب "لا فرانس إنسوميز" اليساري المتشدد (فرنسا غير مقيدة) ، جان لوك ميلينشون ، إلى جانب آني إرنو ، الحائزة على جائزة نوبل للآداب لهذا العام، ودعا إلى إضراب عام ليوم غد الثلاثاء.

وقال للجمهور "ستعيش أسبوعا لا مثيل له ، نحن من بدأنا بهذه المسيرة".

واتبعت ميلانشون خطى أربع نقابات - التي دعت إلى الإضرابات والاحتجاجات يوم الثلاثاء من أجل زيادة الأجور.

كما دعت النقابات الأربع إلى الاحتجاجات للمساعدة في حماية الحق في الإضراب ، بعد أن أمرت الحكومة بمصادرة بعض عمال مصافي النفط ، وهي خطوة اعتبرتها النقابات انتهاكًا لحقوقهم الدستورية.

وجاءت المسيرة في أعقاب دعوة أطلقها الائتلاف البرلماني NUPES ، الذي يأمل في طي صفحة اتهامات العنف الأسري التي طالت أعضاء بارزين في الآونة الأخيرة.

related

فرنسا تفرض حالة التأهب القصوى في باريس

Date: 2020-10-05 16:35:59
فرنسا تفرض حالة التأهب القصوى في باريس

"جريمة إرهابية".. ذبح استاذ تاريخ في باريس

Date: 2020-10-16 20:17:44
"جريمة إرهابية".. ذبح استاذ تاريخ في باريس

ماكرون يعتبر ذبح مدرس قرب باريس "هجوماً إرهابياً إسلامياً"

Date: 2020-10-17 05:47:17
ماكرون يعتبر ذبح مدرس قرب باريس "هجوماً إرهابياً إسلامياً"

الكشف عن هوية منفذ حادثة "قطع الرأس" في باريس

Date: 2020-10-17 09:07:07
الكشف عن هوية منفذ حادثة "قطع الرأس" في باريس

صور.. استياء شعبي في ديرك من ارتفاع الأسعار رغم هبوط الدولار

Date: 2021-05-08 10:01:15
صور.. استياء شعبي في ديرك من ارتفاع الأسعار رغم هبوط الدولار

أزمة فرنسا تتصاعد.. إغلاق وسط باريس بسبب "قنبلة"

Date: 2020-10-27 17:21:12
أزمة فرنسا تتصاعد.. إغلاق وسط باريس بسبب "قنبلة"

أردوغان غاضب وينتظر خفض الأسعار في تركيا مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-12-24 12:03:34
أردوغان غاضب وينتظر خفض الأسعار في تركيا مع ارتفاع الدولار

تحطيم متاجر وحرق سيارات في احتجاجات عنيفة بباريس

Date: 2020-12-05 17:49:01
تحطيم متاجر وحرق سيارات في احتجاجات عنيفة بباريس