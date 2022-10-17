الآلاف يخرجون إلى شوارع باريس للاحتجاج على ارتفاع الأسعار

شفق نيوز/ نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع باريس، احتجاجا على ارتفاع الأسعار حيث أدت أسابيع من الإضرابات لرفع الأجور في مصافي النفط إلى مطالب بإضراب عام.

وسار زعيم حزب "لا فرانس إنسوميز" اليساري المتشدد (فرنسا غير مقيدة) ، جان لوك ميلينشون ، إلى جانب آني إرنو ، الحائزة على جائزة نوبل للآداب لهذا العام، ودعا إلى إضراب عام ليوم غد الثلاثاء.

وقال للجمهور "ستعيش أسبوعا لا مثيل له ، نحن من بدأنا بهذه المسيرة".

واتبعت ميلانشون خطى أربع نقابات - التي دعت إلى الإضرابات والاحتجاجات يوم الثلاثاء من أجل زيادة الأجور.

كما دعت النقابات الأربع إلى الاحتجاجات للمساعدة في حماية الحق في الإضراب ، بعد أن أمرت الحكومة بمصادرة بعض عمال مصافي النفط ، وهي خطوة اعتبرتها النقابات انتهاكًا لحقوقهم الدستورية.

وجاءت المسيرة في أعقاب دعوة أطلقها الائتلاف البرلماني NUPES ، الذي يأمل في طي صفحة اتهامات العنف الأسري التي طالت أعضاء بارزين في الآونة الأخيرة.