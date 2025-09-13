الآلاف يتظاهرون وسط برلين لـ"وقف الإبادة الجماعية في غزة"

شفق نيوز- برلين

خرج نحو 15 ألف شخص وسط برلين اليوم السبت، مسجلين أسماءهم للمشاركة في مظاهرة تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" في فعالية تتضمن كلمة لروجر واترز مؤسس فرقة بينك فلويد الموسيقية.

وأشارت النائبة سارة فاجنكنيشت، التي تقود تحالف سارة فاجنكنيشت الشعبوي، والتي تشارك في تنظيم المظاهرة، إلى أن واترز سيتحدث إلى المتظاهرين من نيويورك عبر رابط فيديو.

ورفضت فاجنكنيشت الاتهامات بمعاداة السامية التي وجهت إلى نجم الروك، الذي واجه احتجاجات وانتقادات في حفلاته بسبب دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي تشجع الضغط على إسرائيل بسبب سلوكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت فاجنكنيشت "لا أعتقد أن انتقاد الحكومة الإسرائيلية يجب أن يوصف بأنه معاداة للسامية".

وقد تأسس حزب فاجنكنيشت في مطلع العام الماضي، في حين تراجع دوره نسبيا بعد فشله في دخول البرلمان في انتخابات شباط/فبراير في ألمانيا.

وعلى عكس الحكومة التي يقودها المحافظون في برلين، وصفت فاجنكنيشت مرارا الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها إبادة جماعية للفلسطينيين.