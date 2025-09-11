"الأكبر من نوعها".. عقوبات أمريكية جديدة تطال "الحوثيين"

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات على جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

ووفقاً لبيان الوزارة، فقد تم فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون.

ومن بين الأهداف، هناك العديد من الشركات الصينية التي قالت وزارة الخزانة إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضاً مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين.

ووصفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه العقوبات الجديدة بأنها أكبر إجراء من نوعه تتخذه واشنطن ضد الحركة المتحالفة مع إيران.

وعرقل الحوثيون التجارة العالمية منذ أواخر 2023 بشن مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر، قائلين إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين بعد حرب إسرائيل على غزة.

وكان ترامب أعلن في شهر أيار/ مايو الماضي، عن اتفاق مفاجئ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.