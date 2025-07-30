الأكبر منذ 2018.. عقوبات أمريكية تطال 115 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران

شفق نيوز- واشنطن

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، حزمة عقوبات هي الأوسع منذ العام 2018 ضد إيران، استهدفت 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بشبكة معقدة لغسل الأموال وتهريب النفط والأسلحة.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن هذه العقوبات "هي الأكبر المتصلة بإيران منذ 2018"، وتستهدف أسطولاً من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرب من المرشد الايراني علي خامنئي.

وشملت العقوبات 115 فرداً وكياناً وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في حزيران/ يونيو الماضي.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الشبكة المستهدفة بالعقوبات "قامت بغسل المليارات من الدولارات عبر شحنات نفط وبضائع من إيران وروسيا، غالبيتها إلى الصين".

وذكرت أن "عائلة شمخاني استخدمت جوازات سفر أجنبية وشركات وهمية لإخفاء نشاطاتها العالمية وتجاوز العقوبات وجني الثروات".

وأضافت أن بعض سفن الشبكة "كانت متورطة في نقل صواريخ وقطع طائرات مسيرة إلى روسيا مقابل النفط الروسي".

وقالت وزارة الخزانة إن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط الإيرانية والروسية وسلعاً أخرى عبر العالم.

واتهمت الوزارة شمخاني بـ"استغلال علاقاته الشخصية والفساد في طهران" لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، "يُستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني".

بشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فرداً و53 كياناً للضلوع في التحايل على العقوبات في 17 دولة حول العالم.

وقال مسؤول أمريكي إن الخطوة الجديدة لن تسبب اضطراباً في أسواق النفط العالمية إذ صُممت خصيصاً لاستهداف جهات محددة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شمخاني في وقت سابق من تموز/ يوليو الجاري، وعزا التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" إن إجراءات الأربعاء ستؤثر على كل من روسيا وإيران، لكنها تركز على طهران.

وأضاف المسؤول: "من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بالزعيم الأعلى وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استهدفت علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات عام 2020.