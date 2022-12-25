الأكبر في تاريخ تركيا.. ترحيل نحو 20 ألف لاجئ من البلاد

شفق نيوز/ أعلنت السلطات التركية، يوم الأحد، عن أكبر عملية ترحيل للاجئين "غير شرعيين" في تاريخ البلاد، مؤكدة أنهم من جنسيات مختلفة.

وأفادت صحيفة الزمان التركية، بأن "إجمالي عدد الأجانب المرحلين منذ بداية العام 2022، ولغاية الآن، بلغ نحو 20 ألف لاجئ، وهي واحدة من أضخم عمليات الترحيل في تاريخ البلاد".

وبحسب الصحيفة، زاد عدد المهاجرين المرحلين بنسبة 159% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ ارتفع عدد الترحيلات بنسبة 236% للمواطنين الأفغان، و22% للأجانب الباكستانيين و167% للأجانب من جنسيات أخرى بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

من جانبها، ذكرت إدارة الهجرة التركية، أن "الأسبوع الأخير شهد توقيف 3 آلاف و928 لاجئا غير شرعي من بينهم، 1381 أفغانيا و101 باكستاني و2446 من جنسيات أخرى".

وخلال العام الجاري، قامت السلطات التركية بترحيل 4 آلاف و340 لاجئاً غير شرعي، من بينهم 1618 أفغانيا و109 باكستاني و2613 من جنسيات أخرى.

وأضافت إدارة الهجرة، التابعة لوزارة الداخلية التركية، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن "عدد اللاجئين غير الشرعيين الذين تم منعهم من دخول البلاد خلال الأسبوع الأخير بلغ نحو 4 آلاف و135 لاجئاً".

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بلغ إجمالي عدد اللاجئين غير الشرعيين الذي تم منعهم من دخول البلاد نحو 274311 لاجئاً، وفقاً لإدارة الهجرة التركية.