الإقالات تصل الخارجية الأمريكية.. 1350 موظفا مهددا

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، عن التوجه لإقالة أكثر من 1350 دبلوماسياً وموظفاً.

وقال المسؤول البارز، إن الوزارة بصدد إرسال إخطارات تسريح إلى 1107 موظفين مدنيين، و246 مسؤولا في الخدمة الخارجية لديهم مهام محلية في أمريكا.

وبينما أشادت إدارة الرئيس ترامب بهذا التسريح باعتباره متأخرا وضروريا لجعل الإدارة أكثر كفاءة، فإن هذا التسريح تعرض لانتقادات شديدة من قبل الدبلوماسيين الحاليين والسابقين الذين يقولون إنه سيضعف النفوذ الأمريكي وقدرته لمواجهة التهديدات القائمة والناشئة في الخارج.

وكانت إدارة ترامب قد سعت لإعادة تشكيل الدبلوماسية الأمريكية، وعملت جاهدة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، بما في ذلك عمليات فصل جماعي في إطار خطوات تهدف إلى تفكيك وزارات بأكملها مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم.

ومهد حكم أخير أصدرته المحكمة العليا، الطريق أمام بدء عمليات تسريح، بينما تستمر الدعاوى القضائية التي تطعن في قانونية التقليص.

وكانت الوزارة قد أبلغت بشكل رسمي الموظفين، أمس الخميس، بأنها سترسل إشعارات تسريح إلى بعض منهم قريبا. وعمليات التسريح واسعة، لكنها أقل بكثير مما كان يخشاه الكثيرون.