الإفراج عن 63 أسيراً روسياً بعد مفاوضات "معقدة" مع اوكرانيا بوساطة إماراتية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، الإفراج عن 63 أسير حرب روسيًا نتيجة لعملية مفاوضات "معقدة" مع أوكرانيا بوساطة من الإمارات.

وقالت وكالة "انترفاكس" الروسية نقلًا عن الوزارة، إن "مجموعة العسكريين الروس المفرج عنهم تضم أفرادًا من "الفئة الحساسة".

وأكدت الدفاع الروسية أن "الأسرى المفرج عنهم أصبحوا في أراضي الاتحاد الروسي، ويتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، فضلًا عن فرصة الاتصال بأقاربهم".