الإفراج عن 116 سجيناً سياسياً في فنزويلا

شفق نيوز- كاراكاس

أعلنت وزارة خدمات السجون في الحكومة الفنزويلية، يوم الاثنين، الإفراج عن 116 سجيناً سياسياً، ضمن سلسلة بدأت في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" إن الإفراج عن السجناء استفاد منه "أشخاص حُرموا من حريتهم بسبب أفعال مرتبطة بتعطيل النظام الدستوري وتقويض استقرار الأمة".

ويأتي بيان الحكومة بعد ثلاثة أيام من تقارير منظمات حقوقية حول تأخير عمليات الإفراج، بينما قالت جماعة "فورو بينال" الحقوقية في وقت سابق من اليوم الاثنين إن عدد المفرج عنهم بلغ 41 سجيناً فقط، من بينهم 24 شخصاً تم الإفراج عنهم خلال الليل.

وتأتي عمليات الإفراج بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية في كاراكاس عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو من قبل الولايات المتحدة، ومثوله أمام محكمة في نيويورك بتهم تهريب المخدرات.

ويعد الإفراج عن مئات السجناء السياسيين في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية مطلباً قديماً لجماعات حقوق الإنسان وهيئات دولية وشخصيات معارضة.

وكانت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، والتي تتواجد في الفاتيكان اليوم حيث التقت بالبابا ليو، ومن المتوقع أن تلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع، أحد الأصوات الرئيسية التي تدعو إلى إطلاق سراح السجناء الذين من بينهم بعض حلفائها المقربين.