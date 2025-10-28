الأعنف في التاريخ.. إعصار ميليسا يصل جامايكا وتحذيرات من كارثة

شفق نيوز- كينغستون

أعلنت السلطات الجامايكية، يوم الثلاثاء، عن وفاة ثلاثة أشخاص بسبب إعصار ميليسا، الذي يرجّح أن يكون الأعنف في تاريخ البلاد، قبل وصوله اليابسة، وسط تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية كارثية.

ويصنَّف الإعصار من الفئة الخامسة، وهي الأعلى على مقياس شدة الأعاصير، وتصل سرعة رياحه إلى نحو 280 كيلومتراً في الساعة. كما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص في هايتي وشخص واحد في جمهورية الدومينيكان.

ودعا المركز الوطني الأميركي للأعاصير السكان إلى البقاء داخل منازلهم، محذراً من عواصف عاتية مهددة للحياة قد تؤدي إلى فيضانات واسعة النطاق وأضرار جسيمة، بمستوى دمار مشابه لما خلّفه إعصارا ماريا عام 2017 في بورتوريكو وكاترينا عام 2005 في نيو أورلينز.

وفي حال لم تتراجع شدة ميليسا، فقد يصبح أعنف إعصار يضرب جامايكا منذ بدء عمليات الرصد المناخي في البلاد.

وحذّر رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس من أن إعصار ميليسا قد يتسبب في أضرار جسيمة، خصوصاً في غرب البلاد.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن "أي منشأة في هذه المنطقة لن تتمكن من الصمود أمام إعصار من الفئة الخامسة"، داعياً السكان إلى إخلاء المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وأفادت وزيرة الإعلام الجامايكية دانا موريس ديكسون، في مقابلة مع برنامج "نيوز آور" على بي بي سي، بأن الحكومة "اتخذت كل الإجراءات الممكنة لمواجهة عاصفة لم نشهد مثلها من قبل".

وأضافت أن التقديرات تشير إلى احتمال هطول أمطار تصل إلى 100 سنتيمتر في بعض مناطق البلاد، وهي "أرقام غير مسبوقة في تاريخ جامايكا".

وأوضحت ديكسون أن الأرض "مشبعة بالمياه بالفعل"، ما يجعل البلاد مهددة بـ"فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في المناطق الجبلية"، مشيرة إلى أن آخر إعصار ضرب جامايكا مباشرة كان قبل 37 عاماً.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة أعدّت 881 ملجأً نشطاً ومجانياً، لكنها أشارت إلى أن عدداً كبيراً من السكان لا يلتزمون بتعليمات الإخلاء. وأصدر رئيس الوزراء أوامر إلزامية بإخلاء المناطق المنخفضة استعداداً لوصول الإعصار إلى اليابسة.

كما فرضت أوامر بالبقاء في المنازل في أنحاء البلاد، وتم تحويل المدارس الحكومية إلى التعليم عن بعد، وأغلقت مطارات نورمان مانلي في كينغستون وسانجستر في مونتيغو باي، مع تعليق جميع الرحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت مسؤولة التواصل في الصليب الأحمر الجامايكي، إستر بينوك، إن التربة مشبعة بالمياه أصلاً بسبب الأمطار التي هطلت في الأسابيع الماضية، ما يزيد خطر الانهيارات الأرضية.