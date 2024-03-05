الأعلى منذ 2015.. إيران أعدمت 834 شخصاً في 2023

شفق نيوز/ كشف تقرير لمنظمتين غير حكوميتين نُشر اليوم الثلاثاء، عن قيام السلطات في إيران بتنفيذ حكم الإعدام بحق 834 شخصا خلال عام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015 وفقا لفرانس برس.

وسجل عدد أحكام الإعدام، المنفذة شنقاً في إيران، زيادة العام الماضي بنحو 43 بالمئة، مقارنة بسنة 2022.

وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يتم فيها إعدام أكثر من 800 شخص في إيران، بعد تنفيذ 972 حكما بالإعدام في 2015، بحسب تقرير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها النرويج، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.

واتهمت المنظمتان طهران باستخدام عقوبة الإعدام "كوسيلة لبث الخوف في الداخل" في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة من عام 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدّم، إن "زرع الخوف المجتمعي هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية".

واعتبر أميري مقدّم أن عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 "حصيلة هائلة".

وبحسب التقرير، فقد نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق 9 أشخاص في قضايا مرتبطة بالاعتداء على قوات الأمن، خلال فترة الاحتجاجات التي امتدت بين سبتمبر 2022 ونهاية العام ذاته.

ومن بين هؤلاء، تم إعدام شخصين في 2022، و6 في 2023، وشخص حتى الآن في 2024.

وسجلت عمليات الإعدام زيادة في قضايا أخرى، خصوصا المتعلقة بتجارة المخدرات، بعد تراجعها في الأعوام الماضية.

وأوضح التقرير: "ثمة قلق خاص بشأن التصاعد الدراماتيكي في الإعدامات المرتبطة بالمخدرات في 2023، والتي ارتفعت إلى 471، بزيادة 18 ضعفا عن تلك المسجلة في 2020".

وأشار التقرير إلى أن أفراد الأقليات العرقية، خصوصا البلوش في جنوب إيران، يشكلون النسبة الأكبر من الذين تم إعدامهم لإدانتهم في قضايا مرتبطة بتجارة المخدرات.

وأضاف أن "167 شخصا على الأقل من البلوش جرى إعدامهم في 2023، أي ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي عدد أحكام الإعدام المنفذة"، في حين أن أبناء هذه الأقلية لا يشكّلون سوى 5 بالمئة من إجمالي عدد السكان في إيران.

وفي حين أن غالبية أحكام الإعدام تنفذ خلف أسوار السجن، فقد أفاد التقرير عن 7 حالات إعدام علنية خلال عام 2023.

ومن بين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم العام الماضي، 22 امرأة، وهي الحصيلة الأعلى لدى النساء منذ عقد.

وأوضح التقرير أن 15 منهن كن مدانات بارتكاب جرائم قتل، مشيرا إلى أن النساء اللواتي يقمن بقتل شريك مسيء أو قريب يواجهن خطر الحكم بالإعدام.