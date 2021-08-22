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الإعلان عن مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات عن زعيم بحزب الله

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-22T15:49:10+0000
الإعلان عن مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات عن زعيم بحزب الله

شفق نيوز / أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني ينتمي إلى "حزب الله".

وذكر حساب "تويتر" الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن "خليل يوسف حرب، هو زعيم بارز في (حزب الله) اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله، حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط".

وأوضح الحساب في تغريدته، أن "حرب أيضا حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء تنظيم حزب الله اللبناني في اليمن".

واختتم حساب "مكافآت من أجل العدالة"، التغريدة، بالعرض "إذا كانت لديك معلومات عن خليل يوسف حرب، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة، إرسل معلوماتك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر مواقع التواصل الخاصة بالموقع".

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