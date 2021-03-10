سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإعلان عن محادثات أميركية - صينية رفيعة المستوى الأسبوع المقبل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-10T18:23:21+0000
الإعلان عن محادثات أميركية - صينية رفيعة المستوى الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، عن انطلاق محادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين، الأسبوع المقبل.

وذكرت الخارجية في بيان لها، أن "وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، سيجريان الأسبوع المقبل في ألاسكا لقاءً مع وفد صيني رفيع المستوى".

وأوضحت أن "الوفد الصيني سيضم كلا من مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، يان تزيتشي، ووزير الخارجية، وانغ يي".

وأشارت الوزارة، إلى أن "الوفدين الأميركي والصيني سيبحثان دائرة واسعة من القضايا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وهذه المحادثات ستكون الأولى من نوعها بين الطرفين، بعد انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، من سلفه الجمهوري، دونالد ترامب، الذي اتبع نهجا مشدداً تجاه بكين.

related

الصين تردُّ على "إستفزار" امريكي

Date: 2020-07-23 07:45:34
الصين تردُّ على "إستفزار" امريكي

بكين تحذر من فتح "أبواب الجحيم" في الشرق الأوسط

Date: 2019-06-18 15:55:42
بكين تحذر من فتح "أبواب الجحيم" في الشرق الأوسط

ترامب يرجح إيجاد لقاح لكورونا قبل نهاية العام الحالي

Date: 2020-07-05 08:07:06
ترامب يرجح إيجاد لقاح لكورونا قبل نهاية العام الحالي

عقوبات صينية على مسؤولين أمريكيين رداً على قرار هونغ كونغ

Date: 2020-08-10 09:43:51
عقوبات صينية على مسؤولين أمريكيين رداً على قرار هونغ كونغ

بايدن يجري أول مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني وهذا ما دار بينهما

Date: 2021-02-11 05:09:57
بايدن يجري أول مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني وهذا ما دار بينهما

أمريكا تبدأ التحقيق بدور الصين و"الصحة العالمية" في ظهور وانتشار كورونا

Date: 2020-04-14 16:55:13
أمريكا تبدأ التحقيق بدور الصين و"الصحة العالمية" في ظهور وانتشار كورونا

تقرير: الصين رصدت مكافآت لإستهداف الجنود الأميركيين بأفغانستان

Date: 2020-12-31 05:06:07
تقرير: الصين رصدت مكافآت لإستهداف الجنود الأميركيين بأفغانستان

تقرير للبنتاغون يحذّر من هزيمة امريكا امام الصين اذا نشبت حرب بينهما

Date: 2020-05-17 07:48:22
تقرير للبنتاغون يحذّر من هزيمة امريكا امام الصين اذا نشبت حرب بينهما