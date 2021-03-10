الإعلان عن محادثات أميركية - صينية رفيعة المستوى الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، عن انطلاق محادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين، الأسبوع المقبل.

وذكرت الخارجية في بيان لها، أن "وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، سيجريان الأسبوع المقبل في ألاسكا لقاءً مع وفد صيني رفيع المستوى".

وأوضحت أن "الوفد الصيني سيضم كلا من مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، يان تزيتشي، ووزير الخارجية، وانغ يي".

وأشارت الوزارة، إلى أن "الوفدين الأميركي والصيني سيبحثان دائرة واسعة من القضايا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وهذه المحادثات ستكون الأولى من نوعها بين الطرفين، بعد انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، من سلفه الجمهوري، دونالد ترامب، الذي اتبع نهجا مشدداً تجاه بكين.