الإعلان عن فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

شفق نيوز/ أعلنت فوكس نيوز، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وجاء ذلك بحسب احصاء للمحطة الامريكية، والتي اشارت إلى فوز ترامب بالولايات المتأرجحة، مما حسم فوزه.

إلى ذلك قال رئيس مجلس النواب الامريكي، إن رئيسنا المنتخب الان هو دونالد ترامب.

وأضاف مايك جونسون، إن الجمهوريين على اهبة الاستعداد للتصرف فورا وفقا لاجندة ترامب "امريكا اولا".

وتعرف الولايات المتحدة نظامًا خاصًا يتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث لا تعتمد نتائج الانتخابات على التصويت الشعبي بل على نظام المجمع الانتخابي المكون من 538 صوتًا، حيث يلزم حصول الفائز على 270 صوتًا على الأقل في المجمع الانتخابي (نسبة الـ"50%+1")، كي يفوز برئاسة الولايات المتحدة.