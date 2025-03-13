الإعلان عن تفاصيل مسودة الدستور الجديد في سوريا (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الخبراء مضامين مسودة الإعلان الدستوري السوري، الذي اعتمد اللغة العربية لغة رسمية وحيدة، والإعتماد على الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع.

وأوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي أن الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، كما تم تأكيد التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.

وأضافت أنه: "حرصنا على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية”، مبينة أن الإعلان الدستوري نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.

وحسب اللجنة، ينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، كما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.