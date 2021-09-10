الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية وجورج قرداحي وزيراً للإعلام

شفق نيوز/ وقع كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

ويكون محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، وسعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ‏وبسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات، ‏ويوسف خليل وزيراً للمالية.

ويتسنم عبدالله أبو حبيب منصب وزير الخارجية والمغتربين، ‏ووليد فياض وزيراً للطاقة والمياه، ‏وجوني قرم وزيراً للاتصالات، ‏وعباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي.

وسيكون هنري خوري وزيراً للعدل، ‏وموريس سليم وزيراً للدفاع الوطني، وعلي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل، وفراس الأبيض وزيراً للصحة العامة، ‏وهيكتور حجار وزيراً للشؤون الاجتماعية، وناصر ياسين وزيراً للبيئة، ‏مصطفى بيرم وزيراً للعمل، وأمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة، ‏ووليد نصار وزيراً للسياحة، ‏وعباس الحاج حسن وزيراً للزراعة، ‏ومحمد مرتضى وزيراً للثقافة، ‏وجورج دباكيان وزيراً للصناعة، ‏ونجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ‏وجورج قرداحي وزيراً للإعلام، ‏وعصام شرف الدين وزيراً للمهجرين، ‏وجورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة.