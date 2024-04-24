الإعدام لمغني "راب" إيراني

شفق نيوز/ أصدرت محكمة إيرانية، يوم الأربعاء، حكما بإعدام مغني "راب" شهير، مسجون منذ أكثر من عام ونصف، بسبب دعمه لحركة الاحتجاج التي اندلعت في عام 2022 على خلفية مقتل مهسا أميني.

ونقلت صحيفة "شرق" الإيرانية اليومية، عن أمير رئيسيان محامي المغني، قوله إن "محكمة أصفهان الثورية ... حكمت على توماج صالحي بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران.

ودعم مغني الراب، الذي يحظى بشهرة واسعة في إيران، عبر أغانيه ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، الاحتجاجات التي اندلعت 2022 على خلفية مقتل أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وتعرض مغني الراب "لتعذيب شديد" في الأيام القليلة الأولى بعد اعتقاله. وأصيبت عينه اليسرى بجروح خطيرة جراء الضربات على الرأس، كما كُسر كاحله الأيمن، حسبما قال مصدر لمركز حقوق الإنسان في إيران لفرانس برس، رافضا الكشف عن هويته لأسباب أمنية.