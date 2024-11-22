الإعدام لـ3 أشخاص بتهمة الإرهاب في السعودية

شفق نيوز/ نفذت المملكة العربية السعودية، عقوبة الإعدام بحق 3 أشخاص، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم "إرهابية"، موضحة أنهم يمنيان وسعودي.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها أن المدانين الثلاثة "أقدموا على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في تمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامهم لتنظيم إرهابي، وتلقي التدريبات في معسكر خارج المملكة".

جاء ذلك بجانب "القيام بأعمال إرهابية والسطو بالقوة للاستيلاء على الأموال لصالح التنظيم، وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة والتستر على مخططات إجرامية لعناصر إرهابية أخرى"، موضحة أنه تم تأييد الحكم ضدهم من المحكمة العليا في البلاد و"صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا"، وقد تم تنفيذ الحكم.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام بالعالم، في عامي 2022 و2023 تواليا، بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية، التي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية عام 1990.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها "المفرط" لعقوبة الإعدام، إذ تقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان، إن هذه الإعدامات "تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها"، عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

لكن السلطات السعودية تقول إنها تنفذ الأحكام "بعد استنفاد المتهمين كل درجات التقاضي"، مشددة على أن "حكومة المملكة "حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل"، وعلى "محاربة المخدرات".