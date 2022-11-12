سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإعدام لامريكية طعنت امرأة حامل 100 مرة وسرقت جنينها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-12T13:57:36+0000
الإعدام لامريكية طعنت امرأة حامل 100 مرة وسرقت جنينها

شفق نيوز/ حُكم على امرأة من تكساس تبلغ 29 عاماً بالإعدام لإقدامها في تشرين الأو/ أكتوبر 2020 على قتل امرأة حامل من أجل استخراج جنينها وسرقته.

وصدر الحكم بإدانة تايلور باركر في تكساس، بعد محاكمة بدأت في ايلول/ سبتمبر واستمرت أسابيع، وفقاً للوثائق التي نشرتها المحكمة.

وأوهمت تايلور باركر على مدى شهور حبيبها وأقاربها بأنها حامل، وكانت تظهر حملها المزيف في منشورات عبر مواقع التواصل حتى أنها اشترت بطناً منتفخاً من السيليكون. إلا انها في الواقع كانت عاجزة عن الإنجاب بسبب استئصال رحمها.

وفي 9 تشرين الاول/ أكتوبر 2020، زارت باركر ريغان سيمونز هانكوك، وهي امرأة تبلغ 21 عاماً كانت بلغت الأشهر الأخيرة من حملها، وطعنتها أكثر من مئة مرة قبل أن تفتح بطنها لتأخذ الجنين، ثم غادرت المنزل الذي كانت تنام في إحدى غرفه ابنة للضحية تبلغ ثلاث سنوات.

قُبض على باركر وهي تقود سيارتها واضعةً الجنين على ركبتيها على بعد نحو 15 كيلومتراً من مكان وقوع الجريمة، وأكدت يومها أنها وضعت مولودها حديثاً.

ولم يتمكن الطفل الذي أُدخل المستشفى من البقاء على قيد الحياة. وخلال جلسات محاكمة باركر في مدينة نيو بوسطن الصغيرة شرق دالاس، أوضحت الشرطة أن الجانية واظبت قبل أسابيع من جريمتها على رصد نساء حوامل في المتاجر المتخصصة أو في مستشفيات الولادة.

وأخذت باركر مواعيد في بعض العيادات وشوهدت فيها.

وقبل ارتكاب الجريمة بقليل، حضرت باركر عدداً كبيراً من مقاطع الفيديو التي تظهر عمليات ولادة طبيعية وأخرى قيصرية.

related

خبير أممي: ايران أعدمت 253 بالغاً وطفلاً

Date: 2019-08-17 11:46:55
خبير أممي: ايران أعدمت 253 بالغاً وطفلاً

العفو الدولية: انخفاض عمليات الإعدام في العراق والعالم وارتفاعها بإيران ومصر

Date: 2021-04-21 17:09:53
العفو الدولية: انخفاض عمليات الإعدام في العراق والعالم وارتفاعها بإيران ومصر

تعليق أحكام الإعدام في أمريكا

Date: 2021-07-02 04:59:46
تعليق أحكام الإعدام في أمريكا

خبير بريطاني متقاعد يواجه عقوبة الإعدام في العراق

Date: 2022-04-30 05:24:34
خبير بريطاني متقاعد يواجه عقوبة الإعدام في العراق

أسرة عراقية تتهم الحكومة الاسترالية بترك مصير ابنها إلى حبل المشنقة "خطأً"

Date: 2022-07-17 17:46:21
أسرة عراقية تتهم الحكومة الاسترالية بترك مصير ابنها إلى حبل المشنقة "خطأً"

الإعدام مع تأجيل التنفيذ بحق وزير صيني مرتشي 

Date: 2022-09-22 12:34:16
الإعدام مع تأجيل التنفيذ بحق وزير صيني مرتشي 