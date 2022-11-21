الإعدام "تعزيراً" .. السعودية تعلن اعدام مهرب مخدرات سوري شمال المملكة

شفق نيوز / أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل سوري عقب إدانته بتهريب مخدرات في منطقة الجوف، شمالي المملكة.

ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الاثنين، فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان "القبض على مهند سمير علي حسين - سوري الجنسية - عند قيامه بتهريب أقراص الأمفيتامين المحظورة".

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر".

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد أعلنت في وقت سابق على مقيميّن من الجنسية الباكستانية ومواطن بمحافظة جدة، بحوزتهم (3.7) كيلو غرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة جدا من حبوب الكبتاغون المخدرة، وكان بعضها قادما عبر البر من لبنان، مخبأ داخل ثمار الفواكه، في حين جرى مصادرة كميات أخرى كانت معدة لدخول البلاد عبر ميناء جدة على البحر الأحمر.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها ضبطت 46 مليون حبة أمفيتامين هُرّبت إلى البلاد في شحنة من الدقيق، وهو رقم قياسي بالنسبة للمملكة.

وقد تعقبت قوات الأمن الشحنة عند وصولها إلى ميناء الرياض البري للحاويات وخلال نقلها إلى مستودع للتخزين، بحسب المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وألقت القبض على ثمانية أشخاص يحملون جنسيات عربية وآسيوية، في مداهمة للمستودع.