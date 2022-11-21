سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإعدام "تعزيراً" .. السعودية تعلن اعدام مهرب مخدرات سوري شمال المملكة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-21T15:09:35+0000
الإعدام "تعزيراً" .. السعودية تعلن اعدام مهرب مخدرات سوري شمال المملكة

شفق نيوز / أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل سوري عقب إدانته بتهريب مخدرات في منطقة الجوف، شمالي المملكة.

ووفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، الاثنين، فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان "القبض على مهند سمير علي حسين - سوري الجنسية - عند قيامه بتهريب أقراص الأمفيتامين المحظورة".

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر".

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد أعلنت في وقت سابق على مقيميّن من الجنسية الباكستانية ومواطن بمحافظة جدة، بحوزتهم (3.7) كيلو غرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة جدا من حبوب الكبتاغون المخدرة، وكان بعضها قادما عبر البر من لبنان، مخبأ داخل ثمار الفواكه، في حين جرى مصادرة كميات أخرى كانت معدة لدخول البلاد عبر ميناء جدة على البحر الأحمر.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها ضبطت 46 مليون حبة أمفيتامين هُرّبت إلى البلاد في شحنة من الدقيق، وهو رقم قياسي بالنسبة للمملكة.

وقد تعقبت قوات الأمن الشحنة عند وصولها إلى ميناء الرياض البري للحاويات وخلال نقلها إلى مستودع للتخزين، بحسب المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وألقت القبض على ثمانية أشخاص يحملون جنسيات عربية وآسيوية، في مداهمة للمستودع.

related

تطرق لجملة ملفات منها العراق وإيران.. السعودية وأمريكا تصدران بيانا مشتركا

Date: 2022-07-15 23:49:49
تطرق لجملة ملفات منها العراق وإيران.. السعودية وأمريكا تصدران بيانا مشتركا

قابلة للتجديد.. أطراف النزاع في اليمن يوافقون على هدنة أمدها 60 يوماً

Date: 2022-04-01 19:02:30
قابلة للتجديد.. أطراف النزاع في اليمن يوافقون على هدنة أمدها 60 يوماً

فرنسا تنضم إلى أمريكا في توجيه ضربة لآمال إيران

Date: 2021-01-29 17:42:28
فرنسا تنضم إلى أمريكا في توجيه ضربة لآمال إيران

الحرس الثوري الايراني: المصافي والمطارات السعودية باتت غير آمنة

Date: 2019-08-24 15:19:31
الحرس الثوري الايراني: المصافي والمطارات السعودية باتت غير آمنة

السعودية ترد بـ"حدّة" على نصر الله وميقاتي ينأى بنفسه

Date: 2022-01-04 09:41:54
السعودية ترد بـ"حدّة" على نصر الله وميقاتي ينأى بنفسه

خطوة على طريق التطبيع.. رجل اعمال اسرائيلي في الرياض و"إشادة" باقتصادها

Date: 2022-10-27 12:15:52
خطوة على طريق التطبيع.. رجل اعمال اسرائيلي في الرياض و"إشادة" باقتصادها

بعد اجتماع "حميمي".. مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية بوجود الملك سلمان

Date: 2020-11-27 09:11:41
بعد اجتماع "حميمي".. مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية بوجود الملك سلمان

الجيش الإسرائيلي: لدينا تعاون أمني مع السعودية نتحفظ على كشف تفاصيله

Date: 2022-07-17 15:23:16
الجيش الإسرائيلي: لدينا تعاون أمني مع السعودية نتحفظ على كشف تفاصيله