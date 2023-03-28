الإعدام لخمسة إيرانيين ادينوا بالإعتداء الجنسي الجماعي على طالبة

شفق نيوز/ أصدر القضاء الإيراني، يوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق 5 إيرانيين مدانين بالإعتداء الجنسي الجماعي على طالبة بعد اختطافها.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية، عن المدعي العام لمدينة مرند بمحافظة أذربيجان الشرقية يوسف ضيامهر قوله، إنه بعد الاستماع وعقد عدة جلسات محاكمة ودراسة الادلة المتاحة حكمت محكمة الجنايات بالمحافظة على 5 مدانين في القضية بالإعدام، وفيما يخص التهم الأخرى حكم على أربعة من المدانين بالسجن لمدة 10 سنوات.

وبين ضيامهر أنه تم فتح القضية المذكورة في أيار 2023 في مدينة مرند، وبمجرد تلقي الشكوى وأثناء التحقيق تم القبض على الأشخاص الخمسة واعترفوا بارتكاب جريمتهم.

وأوضح أنه في أيار 2023 تم ابلاع الشرطة عن حالة اختطاف في إحدى حدائق مدينة "مرند" الواقعة في محافظة أذربيجان الشرقية حيث قام خمسة أشخاص باختطاف طالبة ومضايقتها والاعتداء عليها حين كانت تتحدث إلى خطيبها.