الأعاصير تحصد أرواح 100 شخص في أمريكا

شفق نيوز / ارتفعت حصيلة ضحايا الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، إلى نحو مئة شخص.

واجتاحت أعاصير مختلفة الشدة، 6 ولايات أمريكية مساء الجمعة، مخلفة دمارا في منازل وشركات.

وقال حاكم ولاية كنتاكي، إندي بيشير، إن "٨٠ شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم في الولاية فقط، وأن هذا العدد سيتجاوز مئة"، واصفا سلسلة الأعاصير بأنها "الأكثر فتكا" في تاريخ كنتاكي.

وأشار بيشير، إلى أن "الأضرار المادية واسعة النطاق وتجعل جهود الإنقاذ تحديا في ولايته، بعد أن اجتاحت الأعاصير المنطقة قبل يومين".

وبذلك، ترتفع الحصيلة الاجمالية في أنحاء الولايات المتحدة كافة، إلى ما لا يقل عن 93 قتيلا.

وكانت وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، أن جهود الإنقاذ مستمرة، وما يزال هناك أمل في العثور على ناجين.