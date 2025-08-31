"الأطفال يُقتلون يومياً".. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء "وباء الأسلحة"

شفق نيوز- الفاتيكان

وجه البابا ليو الرابع عشر، يوم الأحد، نداءً دعا فيه إلى إنهاء ما وصفه بـ"وباء الأسلحة" الذي يواصل حصد أرواح الأبرياء خصوصاً الأطفال في مناطق النزاع حول العالم.

وقال البابا خلال صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان: "نشمل في صلواتنا عدداً لا يُحصى من الأطفال الذين يسقطون بين قتيل وجريح كل يوم في جميع أنحاء العالم، نتضرع إلى الله ليُنهي وباء الأسلحة، الثقيلة أو الصغيرة، التي تلوث عالمنا".

وحثّ البابا خصوصاً على "عدم الاستسلام للامبالاة" حيال النزاع في أوكرانيا، بعد 3 أيام من هجوم روسي على كييف أودى بحياة 25 شخصاً على الأقل، بينهم 4 أطفال، مجدداً "الدعوة الملحة لوقف إطلاق النار الفوري والالتزام الجاد بالحوار".

وأضاف: "حان الوقت ليتخلى المسؤولون عن منطق السلاح وينخرطوا في مسار التفاوض والسلام، مع دعم من المجتمع الدولي".

كما تناول البابا حادث إطلاق النار الذي وقع، الأربعاء الماضي، خلال قداس في إحدى مدارس ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، والذي أسفر عن مقتل طفلين.