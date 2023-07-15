الأطباء يوصون نتنياهو بالمبيت في المستشفى

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس وزراء البلاد، بنيامين نتانياهو، السبت، أن الأخير سيمضي الليل في المستشفى تحت المراقبة بناء على توصية الأطباء، بعد نقله للحصول على رعاية طبية عقب شعوره بالإعياء، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد مكتب نتانياهو "إرجاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة من الأحد إلى الإثنين".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه نُقل إلى مستشفى، وأشار إلى أنه بخير.

وأضاف المكتب في بيان مقتضب أن نتانياهو (73 عاما) خضع لفحوص طبية في مركز شيبا الطبي في تل هشومير بالقرب من تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام أنه كان على وعي تام، بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية إلى المستشفى.

وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن نتانياهو لم يخضع للتخدير، ولم تكن هناك إجراءات لإعلان عجزه عن القيام بمهامه.

وكان نتانياهو أصيب بوعكة أثناء صيام اليهود في يوم كيبور في أوائل أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى لفترة وجيزة.