الإطاحة بقيادي في "داعش" خطط لاستهداف الأمن التركي في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات التركية، يوم الاثنين، القبض على عبد الله الجندي، القيادي في تنظيم داعش / "ولاية حلب" السورية.

وقال الأمن التركي، اليوم الإثنين إن "الجندي كان يستعد لتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن التركية، في مناطق عمليات ما تسمى بـ"درع الفرات" و"غصن الزيتون" في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي".

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر أمنية، فقد علمت الاستخبارات التركية، أن عبد الله الجندي، الملقب بـ"خطاب المهاجر"، قبض عليه حيا، خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية، بالتعاون مع قوات الأمن المحلية التابعة لما يسمّى بـ"الجيش الوطني السوري" التابع للمعارضة في "منطقة عملية درع الفرات".

وتقول السلطات التركية، إن الجندي قد اعترف خلال التحقيق معه بأنه ينتمي لتنظيم "داعش"، وبأنه كان يستعد لتنفيذ عملية ضد قوات الأمن التركية في منطقتي "منطقة عملية درع الفرات" و"غصن الزيتون".

كما أفادت المعلومات الرسمية وفقا للتحقيقات، أن عناصر من تنظيم "داعش"، يقومون بأنشطة استطلاعية من وقت لآخر في هذا السياق، فيما قدم الجندي أيضا خلال التحقيق معه، معلومات عن أعضاء التنظيم الذين يستعدون لتنفيذ العمليات ضد القوات التركية.

وذكرت السلطات التركية، أنه من خلال هذه العملية، تم الكشف عن خطط عمل تنظيم "داعش"، وتعطيل أنشطة التنظيم، فيما تم كذلك الاستيلاء على عدد كبير من المواد الرقمية التابعة للتنظيم.