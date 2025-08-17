الإضراب يهز قطاع الطيران المدني في كندا

شفق نيوز- أوتاوا

أعلن الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام، الذي يمثل طواقم الضيافة في شركة "إير كندا"، يوم الأحد، استمرار إضراب أكثر من عشرة آلاف مضيف ومضيفة.

وكانت الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، قد تحركت لإنهاء الإضراب الذي تسبب في تعليق أكثر من 700 رحلة جوية، الأمر الذي أسفر عن تقطع السبل بأكثر من 100 ألف مسافر.

ووصفت النقابة الأمر الحكومي بأنه "غير دستوري"، داعية الشركة إلى "العودة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل".

في المقابل، أصدر مجلس العلاقات الصناعية الكندي، بناء على طلب الحكومة، أمرا بالتحكيم الملزم لكسر الجمود في المفاوضات المتعلقة بالعقود الجديدة، وهو إجراء دعمته الشركة لكنه قوبل بمعارضة شديدة من النقابة.

ويمنح قانون العمل الكندي الحكومة صلاحية فرض التحكيم الملزم لحماية الاقتصاد، وهو ما دفع وزيرة العمل باتي هايدو إلى توجيه المجلس لإصدار الأمر.

وأعلنت "إير كندا" أنها بدأت في استئناف رحلاتها اليوم الأحد، مع توقعات بإلغاء بعض الرحلات خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة حتى يستقر جدول العمليات.