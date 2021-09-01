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"الأسود الخمسة" يصدون هجمات لطالبان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-01T14:32:50+0000
"الأسود الخمسة" يصدون هجمات لطالبان

شفق نيوز / أعلنت "جبهة المقاومة الوطنية" في ولاية بنجشير " الأفغانية، يوم الأربعاء، صد سلسلة هجمات لحركة "طالبان" وقتل مئات من عناصرها.

وذكر المركز الإعلامي لقوات المقاومة في بنجشير، أن "طالبان خسرت 200 من عناصرها بين قتيل وجريح في منطقة شتل"، مشيرة إلى "قتل 20 عنصراً من طالبان جراء إحباط هجوم للحركة في منطقة جبل سراج، و24 قتيلا بين مسلحي الحركة في ممر سالنك الجبلي في ولاية بغلان، بالإضافة إلى 70 آخرين في منطقة أندراب في الولاية نفسها".

ولم تعلق حركة "طالبان"، التي تسلمت دفة الحكم في أفغانستان على هذه الادعاءات حتى الساعة.

وكانت ولاية بنجشير الأفغانية (الولاية الوحيدة التي لم يحتلها عناصر حركة طالبان) قد أعلنت في 16 آب الجاري، استعدادها لمقاومة مسلحي طالبان، والقيام بحرب كبيرة ضدهم.

وتعرف المدينة باللغة الأفغانية الرسمية بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.

وتتجمع القوات الحكومية والفصائل المسلحة المعادية لطالبان، على طول حدود بنجشير، وباتت هذه المقاطعة أشبه بحصن مقاومة لـ"طالبان".

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