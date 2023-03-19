الأسد يصل أبو ظبي رفقة زوجته وطائرات حربية إماراتية ترحب به

شفق نيوز/ وصل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها زوجته أسماء الأسد، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت الوكالة السورية ان "رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان كان في استقبال الاسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي".

وأشارت الوكالة السورية ان "عدة طائرات حربية رافقت طائرة الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات ترحيباً بزيارته".

ولفتت الى ان "الأسد توجه بعد ذلك إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع محمد بن زايد آل نهيان".

وتابعت ان "أسماء الأسد ستلتقي مع "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".