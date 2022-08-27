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الأسد يصدر أمرا إداريا بتسريح بعض فئات الجيش السوري

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-27T10:54:33+0000
الأسد يصدر أمرا إداريا بتسريح بعض فئات الجيش السوري

شفق نيوز/ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للخدمة العسكرية لبعض فئات الجيش السوري يسري اعتبارا من 2022/10/1.

ويقضي الأمر بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين وفقا لما يلي:

1ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1 

أـ الضباط المجندون المحتفظ بهم.

ب ـ الطلاب الضباط المجندين المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات.

ج ـ الضباط والطلبة الضباط الاحتياطيين (المدعوون الملتحقون) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.

2ـ يسرح الضباط والطلبة الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة.

3ـ ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 2022/10/1 م وفقاً لما يلي:

أـ صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقين) لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.

ب ـ صف الضباط والأفراد الاحتياطيون (المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقين) من مواليد عام 1983م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م، والتسريح لاحقاً لمن يُتمّ السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.

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