الأسد يشكر الإمارات على "المساعدات الضخمة"

شفق نيوز/ قدم الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله، الأحد، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الشكر لدولة الإمارات على المساعدات الإنسانية والإغاثية "الضخمة" التي قدمتها لبلاده منذ الزلزال المدمر.

وقال الأسد في بيان عن الرئاسة السورية إن "الإمارات كانت من أوائل الدول التي وقفت مع سوريا وأرسلت مساعدات ضخمة إغاثية وإنسانية"، مبدياً تقديره لـ"استجابتها السريعة والتي تعبر عن عمق العلاقات والروابط الثنائية".

وبحسب وكالة سانا فقد أكّد الوزير الإماراتي "دعم بلاده ووقوفها إلى جانب سوريا في هذه المحنة، واستمرارها بتقديم المساعدة المطلوبة لمساعدة الشعب السوري على تخطي الآثار التي خلفها الزلزال".