الأسد يحذر من سيناريو صدام والقذافي: التنحي عن السلطة لم يكن مطروحاً ولن ألتقي أردوغان تحت شروطه

شفق نيوز / أكد الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأربعاء، أن التنحي عن السلطة "غير مطروح" لأنه سيكون "هروباً بسبب الحرب"، مشيراً إلى وجود سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا، مثلما حدث مع معمر القذافي، وصدام حسين.

وقال الأسد، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات، والمعارضة التي اعترف بها هي المعارضة المصنّعة محليا لا المصنعة خارجياً"، مشيراً إلى أن "الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".

وتابع: "تمكنا بعدة طرق من تجاوز قانون قيصر وهو ليس العقبة الأكبر"، مشيراً إلى أن "صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية".