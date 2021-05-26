الأسد للغرب عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات: لا حرب اهلية .. واراؤكم صفر

شفق نيوز/ أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الاربعاء، أن تصريحات الدول الغربية التي تنفي شرعية الانتخابات الرئاسية الجارية حالياً في بلاده لا تساوي شيئاً، فيما شدد أن "لا حرب أهلية في سوريا".

وصرح الأسد للصحفيين عقب إدلائه بصوته في مركز اقتراع في مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، برفقة قرينته أسماء الاسد، صباح اليوم، بأن سوريا لا تولي أي اهتمام لتصريحات الغرب عن الانتخابات الحالية، وقال تعليقا عليها: "قيمة آرائكم هي صفر".

وشدد الأسد على أن إدلاءه بصوته من مدينة دوما يمثل دليلا على وحدة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب.

وكانت دوما على مدى سنوات من أكبر معاقل الجماعات المسلحة في غوطة دمشق الشرقية، واستعادت قوات الحكومة سيطرتها على هذه المدينة في ربيع 2018.

وقد الأسد عقب الإدلاء بصوته: تهنئة لأهالي دوما على "التحرير من الارهاب والعودة إلى حضن الوطن"، مبيناً أن "الارهابيين حاولوا خلال احتلال دوما تشويه صورتها لكن معظم أهلها كانوا يتواصلون مع الدولة".

وأشار إلى أن "هناك من أهالي دوما والغوطة من قاتل مع الجيش السوري وقدم شهداء في الجيش والقوات الرديفة"، معتبراً أن "زيارة دوما والانتخاب فيها تأكيد على أن سوريا ليست منطقة ضد منطقة أو طائفة ضد طائفة".

وقال الأسد أيضاً إن " الاستحقاق ورد الفعل الشعبي تأكيد على أن قرار المواطن السوري حر ومستقل"، مشيراً في ذات الوقت إلى أن "ما جرى في سوريا ليس حربا أهلية كما ادعى الغرب".