الأسد: للعراق دور "جوهري" على الساحة الإقليمية واستقراره سياسياً واقتصادياً مهم

شفق نيوز/ أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم الخميس، أن دور العراق السياسي والاقتصادي "جوهري" على الساحة الإقليمية.

وقال الأسد خلال استقباله رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، على أن دور العراق السياسي والاقتصادي في المنطقة هو "دور جوهري" نظرا للوزن الذي يتمتع به هذا البلد تاريخيا وجغرافيا، ونظرا لمكانة العراق على الساحة الإقليمية.

وأكد أن سوريا تنظر إلى العراق كتوأم وليس كبلد شقيق فقط.

وبحث الأسد مع الحكيم العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية على صعيد المنطقة والمتغيرات الدولية التي تنعكس بدورها على دول الشرق الأوسط.

من جهته، اعتبر الحكيم أن الحوار مع القيادة السورية يخدم البلدين وهو ضرورة لكل دول المنطقة، وأن خروج سوريا من أزمتها سيكون له نتائج إيجابية على جيرانها من منطلق أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة عموما.

وأكد أن الانفتاح السياسي الحاصل تجاه سوريا نابع من الوزن الذي تمثله، ويحمل في الوقت نفسه مصلحة وفائدة لجميع دول المنطقة وليس لسوريا فقط.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين دمشق وبغداد في كل الملفات لاسيما السياسية والاقتصادية منها.