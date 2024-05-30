الأسد في طهران.. خامنئي: إيران وسوريا هما عِماد محور المقاومة

شفق نيوز/ وصف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، يوم الخميس، إيران وسوريا بأنهما "عِماد محور المقاومة".

جاء ذلك خلال استقباله الرئيس السوري بشار الأسد في طهران، الذي قدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

وأكد خامنئي في تغريدات على منصة إكس أن "تعزيز العلاقات بين إيران وسوريا أمر مهم، باعتبار أن البلدين هما عماد محور المقاومة".

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني في تغريدة على منصة "إكس": "الهوية المميزة لسوريا هي هوية المقاومة التي تشكلت منذ عهد الراحل حافظ الأسد" وقال خامنئي إن "جبهة المقاومة ساعدت دائما على الوحدة الوطنية السورية".

واجتمع خامنئي والأسد آخر مرة في 2022 في طهران ودعا كلا الطرفين خلال ذلك الاجتماع إلى توطيد العلاقات.

وورد في بيان صادر عن الرئاسة السورية أن الأسد وخامنئي أكدا على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.

وتشهد سوريا انتشار حوالى 3 آلاف مقاتل ومستشار عسكري من الحرس الثوري الإيراني، مع وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الموالين لإيران في مختلف المناطق، بحسب معطيات المرصد السوري لحقوق الإنسان.