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الأسبوع المقبل.. العراق يعيد افتتاح منفذ حدودي "قديم" أمام الزوار الإيرانيين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-09T17:53:12+0000
الأسبوع المقبل.. العراق يعيد افتتاح منفذ حدودي "قديم" أمام الزوار الإيرانيين

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي، يوم الثلاثاء، أن العراق أبدى استعداده لإعادة فتح منفذ حدودي "قديم" أمام الزوار الأسبوع المقبل.

وقال وحيدي لدى تفقده منفذ خسروي الحدودي مع العراق، إن "منفذ خسروي الرسمي في مدينة قصر شيرين من المعابر القديمة والمهمة للبلاد ويتميز ببنية تحتية جيدة".

وأضاف أن "هذا المعبر قل استخدامه لعبور الزوار بسبب المشاكل الأمنية في العراق"، موضحا انه "بعد الحديث مع الجانب العراقي، أعلن أن هذه الحدود ستكون جاهزة لاستقبال المسافرين من 16 محرم (14 آب /أغسطس الجاري) لعبور الزوار الى العتبات المقدسة في العراق".

وبشأن حجم عبور الزوار من حدود البلاد للمشاركة في الزيارة الاربعينية، اوضح الوزير الإيراني "نظرا لانتشار جائحة كورونا وعدم امكانية دخول الزوار لمدة عامين، فأننا نتوقع مشاركة الملايين في زيارة هذا العام".

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