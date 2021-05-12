"الأسايش" تقبض على 14 داعشياً في شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ ألقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش"، يوم الأربعاء، القبض على 14 عنصراً من تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوحدات الخاصة في الأسايش (H.A.T) ألقت القبض على الدواعش خلال عملية أمنية في منطقة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، بدعم جوي من التحالف الدولي.

وأضافت أن "الأسايش" صادرت أسلحة ومعدات كانت بحوزة تلك العناصر.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، صباح يوم الأحد الماضي، عملية عسكرية وأمنية في الريف الشمالي والشمالي الشرقي لمدينة دير الزور، في إطار مكافحة خلايا داعش النشطة في وادي العجيج وبمحاذاة الحدود السورية العراقية.