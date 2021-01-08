"الأسايش" تقبض على سائق شاحنة تسبب بوفاة شاب شمالي سوريا

شفق نيوز/ ألقت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" شمالي سوريا، يوم الجمعة، القبض على سائق شاحنة حاول الفرار بعد اصطدامه بشاب كان يقود دراجة نارية وتسبب بوفاته، في مدينة كوباني بإقليم الفرات شمالي سوريا.

وقالت الأسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شاحنة متوسطة الحجم نوع (هونداي إنتر) اصطدمت بدراجة نارية يقودها شاب بعمر 22 عاماً، في شارع الشهيدة "سارية" بمدينة كوباني، مما دفع سائق الشاحنة للفرار بعد وفاة الشاب.

واشارت الأسايش الى انها تمكنت من القبض على سائق الشاحنة عن طريق غُرف العمليات ضمن المدينة حيث باشر شرطة المرور "الترافيك" وقسم مكافحة الجريمة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة لتحويل السائق إلى النيابة العامة.