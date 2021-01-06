الأسايش تفككك لغماً معداً للتفجير في دير الزور.. صورة

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأمن الداخلي "الأسايش" في ريف دير الزور، يوم الاربعاء، عن تفكيك لغم معد للتفجير في ريف المحافظة.

وقالت "الأسايش" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بلاغاً وردها بوجود جسم مشبوه متروك على جانب الطريق الواصل مابين الشحيل وحقل العمر بمحافظة ريف ديرالزور.

وأضافت "الأسايش"، أنها فرضت طوقا أمنيا على المكان، مبينة أن فريق الهندسة تمكن من تفكيك اللغم الذي كان مجهزاً للتفجير عن بعد.

وكانت الأسايش قد فككت حشوة معدة للتفجير في بلدة الصور بريف ديرالزور الأثنين الفائت.

وسبق أن فككت الاسايش لغما اسطواني الشكل يحوي 25 كغ من مادة (TNT) في بلدة الصبحة بريف ديرالزور في 27كانون الأول المنصرم بعد ورود بلاغ من الأهالي .

وتكثر في ريفي الحسكة وديرالزور بقايا مخلفات زرعها تنظيم داعش إبان سيطرتها على المنطقة أنفجر بعضها في الأهالي وقوات عسكرية ولازال الكثير منها مزروعا في المنطقة.