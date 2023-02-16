الأرض تحركت 7 أمتار.. مفاجأة جديدة للزلزال المدمر

شفق نيوز / كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يوم الخميس، معلومات جديدة تتعلق بالزلزالين المدمرين اللذين ضربا كلا من تركيا وسوريا، بقوة 7.8 و7.6 درجة على مقياس "ريختر".

يذكر أن عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا تجاوز 41 ألفا، وسط تضاؤل فرص العثور على ناجين، لاسيما بعد مرور 11 يوماً على وقوعه، فيما يحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن "القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال كهرمان مرعش".

وقال مدير الحدّ من مخاطر الزلازل في "آفاد"، أورهان تتار، أن "قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين".

وأضاف تتار، أن "عمق هذين الزلزالين يتراوح ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض".