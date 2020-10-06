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الأردن يفرض حظر التجوال وينشر الجيش

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-06T16:51:21+0000
الأردن يفرض حظر التجوال وينشر الجيش

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأردنية، الثلاثاء، فرض حظر التجول الشامل في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت المقبلين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مدير عمليات خلية الأزمة، العميد مازن الفراية، إن حظر التجول سيتمر فرضه اعتبارا من منتصف ليلة الخميس لمنتصف ليل الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ويتكرر خلال الأيام المقبل، في ظل ضوء تطورات الحالة الوبائية وتزايد أعداد الإصابات بكوفيد-19.

وأكد الفراية عدم السماح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية، وتستثنى فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية.

وأفاد باستمرار سريان حظر التجوّل الجزئي يوميّاً، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للمنشآت، وبعد الساعة الواحدة صباحاً للمواطنين، وحتّى الساعة السادسة صباحاً؛ ولا يسمح خلالها بالخروج إلا للأشخاص المصرح لهم، باستثناء الأيام التي يُفرض فيها حظر التجوّل الشامل.

كما أعلنت السلطات الأردنية تعليق دوام المدارس ابتداء من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ومن المقرر أن يتم نشر كوادر القوات المسلحة في جميع المحافظات، على أن يستمر مراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة بالوباء.


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