الأردن يفتتح أول مصفاة للذهب ويؤكد: يُصدّر لـ54 دولة حول العالم

شفق نيوز/ افتتح وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، يوم الاثنين، أول مصفاة لتنقية الذهب في الأردن بمصنع الشركة الدولية إحدى شركات مجموعة مجوهرات امسيح للذهب والمجوهرات.

وجهزت المصفاة بأفضل التقنيات لتحويل سبائك الذهب من عيارات 14 و18 و21 قيراطا إلى ذهب عيار 999.9، وتحويل المواد الخام إلى قطع مجوهرات لتصدر إلى 54 دولة حول العالم.

وقال الوزير الشمالي إن الصناعة الأردنية في تطور مستمر وتستجيب بدرجة كبيرة لخطط التطوير الحكومية بما يمكن الصناعة الوطنية من تعزيز تنافسيتها وزيادة مقدرتها على مواجهة مختلف الصعوبات والنفاذ إلى الأسواق العالمية ما ينعكس على توفير فرص العمل والحد من البطالة ورفع قيمة الصادرات.

وأضاف أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع الصناعي، وتوجه العديد من البرامج والسياسات لدعمه انطلاقا من مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل وتنشيط مختلف القطاعات وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلية من العديد من السلع وحرصا على الاستثمارات المحلية.

وأكد الحرص على الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم العوائد على القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بشكل عام والتشاور حيال الموضوعات التي تهمها.

ولفت إلى أن صناعة الذهب والمجوهرات في الأردن شهدت تطورا واضحا في السنوات الأخيرة، وحققت ارتفاعات قياسية على مستوى الصادرات.

وبلغت صادرات الأردن من الذهب ما قيمته 1.1582 مليار دولار في العام 2023 مقارنة مع ما قيمته 659.9 مليون دولار في العام 2022 لتحقق نسبة نمو بما نسبته 75.5%.

ويبلغ عدد العاملين في قطاع الذهب بالأردن 1942 عاملاً وعاملة، 83% منهم ذكور و17% إناث، وقرابة 1% من العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، يعملون في 419 منشأة، يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 86%.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي اشتمل على مستهدفات واضحة لدعم الصناعة الوطنية والاستجابة لمتطلباتها بالقدر الذي ينعكس على الأداء الاقتصادي الكلي.